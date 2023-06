Lords of The Fallen, il GDR Dark Fantasy torna sotto i riflettori del Future Games Show

L'evento del Future Games Show 2023 ci ha permesso di rivedere sul palco dello showcase videoludico di giugno Lords of the Fallen, il titolo sviluppato dai ragazzi di Hexworks e pubblicato da CI Games che porterà i giocatori ad esplorare un vasto mondo con l'avventura GDR Dark fantasy in arrivo il 13 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Come raccontato sul palco del Future Games Show, il titolo sarà un sequel spirituale dell'omonimo capitolo approdato sul mercato videoludico nel corso del 2014 ma, a conti fatti, Lords of the Fallen rappresenterà un reboot della serie. Nel corso della presentazione vi è stato modo di osservare un po' più nel dettaglio il sistema di combattimento dell'avventura e alcune boss fight.

I giocatori che prenderanno parte a questa avventura avranno modo di viaggiare attraverso due regni paralleli: il mondo di Axiom ed il mondo dei morti. Ognuno dei due mondi avrà le proprie sfide, nemici unici e tesori inediti che potranno essere solo esplorando Axiom e il secondo luogo parallelo ad esso. Non a caso, infatti, il team di sviluppo ha parlato a più riprese di un gioco "cinque volte più grande del precedente capitolo", sottolineando proprio l'unicità dell'esperienza messa a punto con il titolo ormai prossimo alla sua pubblicazione nel corso del 2023. Dopo aver conosciuto i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Lords of the Fallen, non ci resta adesso che attendere l'arrivo del 13 ottobre.