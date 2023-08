Lords of the Fallen girerà a 1440p e 30 FPS o 1080p e 60 FPS su console

Ai microfoni di Wccftech, nel corso di un evento di anteprima, il Creative Director Cezar Virtosu e l'Executive Producer Saul Gascon, entrambi al lavoro su Lords of the Fallen, hanno approfondito alcuni dettagli tecnici relativi alle performance del gioco e alla qualità.

Questa epopea dark fantasy promette un elevato livello di sfida per i giocatori più ostinati e la fluidità del gameplay, anche dal punto di vista della stabilità e della qualità, sarà determinante per affrontare le prove più impegnative, come si evince dai primi 13 minuti di gameplay di Lords of the Fallen.

In tal senso, il produttore esecutivo Saul Gascon ha anticipato ai giocatori quello che potranno aspettarsi all'uscita del gioco, su console PlayStation 5 e Xbox Series S|X, il 13 ottobre 2023:

"La modalità Prestazioni gira a 60 FPS con la risoluzione aumentata a 1080p, il che è una sorta di standard nel settore. La modalità Qualità gira a 2K (1440p) con upscaling e funziona a 30 FPS. Ma anche se si gioca con 60 FPS, Lords of the Fallen funziona molto bene."

Peraltro, il nuovo gioco di Hexworks sarà uno dei primi Tripla A con Unreal Engine 5 e durante l'intervista gli sviluppatori sono tornati a tessere le lodi di UE 5 e Lumen, evidenziando i significativi progressi resi possibili dall'ultima versione dell'engine. Vi ricordiamo che, oltre su console, il gioco uscirà anche su PC.