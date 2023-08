Lords of the Fallen: grafica e prestazioni su PC, PS5 e Xbox Series X|S secondo Hexworks

Oltre alla conferma dei 60fps di Lords of the Fallen su PS5 e Xbox Series X|S, dagli studi Hexworks arriva anche un importante chiarimento sulla grafica e sulle prestazioni che dovremmo attenderci dal loro prossimo, ambizioso soulslike a tinte oscure.

Dalle colonne di Eurogamer.net, il Direttore Creativo Cezar Virtosu e il Produttore Esecutivo Saul Gascon hanno condiviso delle interessanti riflessioni sul lavoro svolto da Hexworks per erigere l'impalcatura grafica di Lords of the Fallen su Unreal Engine 5.

Gascon, ad esempio, entra nel merito delle velate critiche mosse per gli elevati requisiti PC di Lords of the Fallen spiegando che "se pubblichiamo dei requisiti minimi, per noi è estremamente importante far sì che il gioco funzioni bene e abbia un bell'aspetto su quel tipo di hardware. Partiamo proprio da quei requisiti minimi per garantire un'esperienza di gioco soddisfacente a 720p e 30fps, per poi scalare il tutto su sistemi più performanti. Ovviamente, chi vorrà provare Lords of the Fallen con una GPU davvero scarsa potrà comunque farlo, il gioco dovrebbe funzionare ugualmente ma non ve lo consigliamo".

Per Gascon, quindi, le specifiche minime rappresentano il "livello minimo di qualità" previsto per coloro che vorranno esplorare la dimensione fantasy di Lords of the Fallen. Per quanto riguarda le versioni console, Virtosu riferisce che le modalità Prestazioni e Qualità vanteranno un livello di dettaglio molto simile: "Visivamente, i due preset sono molto vicini. A volte, ammirando delle immagini scattate su console passando da un preset all'altro, è difficile capire da quale versione provengano".

