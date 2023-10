Lords of the Fallen guida e trucchi: miglior classe, parry, backstab e armi a distanza

Il 2023 è stato un ottimo anno per gli appassionati di soulslike, che dopo aver giocato l'ottimo Lies of P possono ora dedicarsi ad un’altra produzione che si rifà alle opere di FromSoftware, ossia Lords of the Fallen.

Il reboot del gioco, che sfoggia l’Unreal Engine 5, propone una serie di meccaniche complesse che potrebbero mettere a dura prova persino i giocatori più navigati del genere: abbiamo quindi deciso di proporvi una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi in questo brutale mondo.

Prima di iniziare con i suggerimenti, vi invitiamo anche a dare un’occhiata alla nostra recensione di Lords of the Fallen con tutti i dettagli su storia, longevità, comparto tecnico e gameplay.

Classe iniziale

Come in ogni soulslike che si rispetti, anche Lords of the Fallen chiede al giocatore di scegliere una classe nella fase di creazione del protagonista.

Ecco di seguito l’elenco completo delle opzioni disponibili:

Crociato

Cavalleria consacrata

Lupo da guerra Udirangr

Patriota

Fanteria di Mournstead

Ranger Piumanera

Carnefice in esilio

Predicante di Orius

Seguace del fuoco

Miserabile

In maniera simile ad altre produzioni di questo tipo, la selezione della classe non pone paletti al modo in cui potrete costruire la vostra build nel corso dell’avventura e determina esclusivamente la dotazione iniziale ed il modo in cui sono distribuiti i punti statistica di partenza. Il nostro consiglio è quindi quello di puntare principalmente al personaggio il cui equipaggiamento potrebbe garantirvi un buon inizio: se ad esempio siete abituati all’utilizzo dello scudo, non possiamo che suggerirvi di usare la Cavalleria Consacrata, invece i giocatori che vogliono essere efficaci a distanza possono optare per il Ranger piumanera. Sappiate inoltre che se avete acquistato l’edizione deluxe del gioco avete diritto ad una classe extra, il Crociato: si tratta di un’ottima build di partenza che, se avete a disposizione, non possiamo che consigliarvi per dare il via alla vostra avventura nel soulslike. Se invece non avete accesso al Crociato, sappiate che tutto il suo equipaggiamento potrà essere sbloccato nel corso del gioco.

Controllate l’efficacia degli attacchi

Uno degli aspetti più importanti del combat system di Lords of the Fallen riguarda gli indicatori numerici del danno, che appaiono sul lato destro degli indicatori di salute di nemici o boss. Da un lato abbiamo il numero che sta ad indicare il quantitativo di danno inflitto, dall’altro abbiamo invece il colore, che sottolinea invece altri elementi di grande rilievo. Se il numero è rosso, significa che avete inflitto un colpo molto potente o che state sfruttando le vulnerabilità del nemico. Il colore grigio corrisponde invece ad un attacco poco efficace, quindi è probabile che state utilizzando un elemento al quale il bersaglio è resistente. L’ultimo colore è il bianco, che appare quando ad essere andato a segno è un colpo normale.

Tornate all’hub dopo ogni boss

In Lords of the Fallen c’è il classico hub centrale in cui è possibile interagire con vari personaggi e accedere a numerose funzionalità extra. Il Ponte del Sonno Celeste, questo è il nome del luogo in questione, si arricchirà nel corso del tempo con nuovi NPC: proprio per questo motivo è bene fare ritorno alla base almeno dopo la sconfitta di ogni boss. È molto probabile che l’eliminazione di questi importanti nemici abbia sbloccato qualcosa di nuovo nell’hub centrale e vale quindi la pena fare una rapida visita per verificare cosa è cambiato.

Fate cadere giù i nemici

Alcune delle aree che esplorerete in Lords of the Fallen proporranno nemici in prossimità di baratri, fattore che permette di approfittarne per far cadere giù i bersagli senza doverli affrontare in maniera tradizionale. Quando l’avversario è minuto, potete dargli un bel calcio per farlo volare giù ed evitare di combatterlo. Se invece il mostro da far cadere è più ingombrante, non basterà una piccola spinta: in questo caso dovrete ricorrere al Soul Flay, la tecnica legata alla Lanterna con cui separare l’anima del bersaglio dal suo corpo. Sfruttando questo incantesimo, potrete far precipitare anche le creature più grosse, quindi conservate sempre qualche carica del Soul Flay per momenti come questo.

Non ignorate il parry

A differenza di Lies of P, i cui parry richiedono riflessi altissimi, in Lords of the Fallen è possibile eseguire una parata perfetta con molti meno problemi, senza considerare che la presenza dello scudo rende molto meno problematica l’eventualità di un mancato parry. Tralasciando la finestra di tempo generosa per l’esecuzione di questa tecnica, è bene sapere che il parry può essere molto utile nel titolo HexWorks per via del suo notevole impatto sull’equilibrio del nemico: a suon di parry, l’avversario si inginocchierà per qualche istante, permettendovi di eseguire un potente visceral attack che gli toglierà buona parte della salute o, addirittura, lo eliminerà sul colpo.

Occhio al backstab

Sebbene Lords of the Fallen erediti molte delle caratteristiche di gameplay dei vari soulslike, occorre specificare che il backstab non è come quello delle produzioni FromSoftware o, più nello specifico, non è uguale a quello dei Dark Souls. In questo caso, infatti, il modo in cui è possibile punire i nemici che riusciamo a cogliere alle spalle ricorda molto più Bloodborne, dal momento che non è possibile posizionarsi dietro un nemico e premere un tasto per eseguire la celebre tecnica. In lords of the Fallen occorre colpire il bersaglio alle spalle con un attacco pesante caricato: a questo punto, la creatura perderà l’equilibrio e sarà vulnerabile, quindi avvicinatevi ed eseguite un visceral attack (proprio come quando mettete a segno più parry).

Andate a caccia di indizi

Come vi verrà spiegato già nelle prime fasi di Lords of the Fallen, nel gioco vi sono due mondi sovrapposti e, quello più nascosto può essere scrutato tramite l’ausilio di una lanterna magica. Tirare fuori l’oggetto vi permetterà in tempo reale di vedere cosa si cela nel mondo di Umbral in ogni angolo della mappa, ma è chiaro che risulterebbe impossibile esplorare tutti gli scenari con la lanterna tra le mani. A tal proposito, è bene precisare che molti dei segreti vengono evidenziati dalla presenza di farfalle bianche, le quali segnalano che in quel punto sarebbe preferibile dare un’occhiata con la lanterna. Insomma, se non volete guardare ovunque, cercate di adocchiare tutti quei punti in cui queste eleganti creature volano in gruppo, poiché lì si nasconde sicuramente qualcosa.

Utilizzate con attenzione le armi a distanza

A differenza dei classici soulslike, Lords of the Fallen ha un sistema di gestione delle armi a distanza molto particolare, visto che non si utilizzano le frecce o altre munizioni. Poco sotto l’indicatore della stamina ce n’è un altro suddiviso in piccole tacche, le quali rappresentano gli utilizzi delle armi a distanza e si ripristinano visitando l’equivalente dei falò. In parole povere, in Lords of the Fallen non è possibile fare come in Dark Souls, dove in alcuni casi si potevano eliminare potenti nemici a distanza con centinaia di frecce scoccate dall’angolo giusto. Questo non significa che le armi ranged siano inutili, tutt’altro: proprio per compensare la mancanza di proiettili infiniti, gli sviluppatori hanno reso molto efficaci questi strumenti di morte ed alcuni di essi, come le asce da lancio, possono infliggere notevoli danni alla postura del bersaglio, semplificando lo scontro.