Lords of the Fallen: Hexworks tesse le lodi di Unreal Engine 5 e Lumen

Grazie anche ai potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5, Lords of the Fallen sarà un grande souls ad alto budget. Il Produttore Esecutivo Saul Gascon sottolinea l'importanza di UE5 nella realizzazione del prossimo, ambizioso action ruolistico a mondo aperto di Hexworks.

Nel corso dell'ultima intervista concessa a WCCFtech, l'esponente della software house che sta dando forma al progetto di Lords of the Fallen ha ricordato come "all'inizio dello sviluppo, Unreal Engine 5 non era ancora disponibile, ma abbiamo seguito con attenzione le build pre-lancio di UE5 in modo tale da assicurarci che il gioco fosse compatibile con il nuovo motore grafico. E così, quando arrivò il momento, ci siamo semplicemente premurati di portare tutti gli asset su Unreal Engine 5".

Oltre all'estrema duttilità degli strumenti adottati da Epic Games per consentire la massima compatibilità in ambiente UE5 degli asset sviluppati sulla passata iterazione dell'engine multipiattaforma, per Gascon c'è un altro, grande vantaggio rappresentato dall'adozione di Unreal Engine 5 ed è quello legato a Lumen.

"La tecnologia più potente e, se vogliamo, rivoluzionaria di Unreal Engine 5 è Lumen", spiega il Produttore Esecutivo di Lords of the Fallen prima di snocciolare i benefici offerti dalla tecnologia di illuminazione dinamica alternativa (e complementare) al Ray Tracing: "Lumen ci ha permesso di rinunciare alle lightmaps, il vecchio sistema adottato per illuminare le ambientazioni. Con le lightmaps ogni volta che c'erano da apportare delle modifiche ai livelli assillavamo i nostri designer chiedendogli di spostare le finestre per far sì che l'illuminazione degli scenari risultasse più accurata. Con Lumen, tutto questo processo avviene in tempo reale, e solo questo aspetto ha avuto un grandissimo impatto sullo sviluppo".

Gascon coglie inoltre l'occasione per spendere parole al miele per le tecnologie Nanite e Chaos Physics, grazie alle quali il team di sviluppo ha potuto aumentare sensibilmente il livello di dettaglio delle ambientazioni e delle animazioni di personaggi, creature e boss: "Unreal Engine 5 è un enorme balzo in avanti nella tecnologia videoludica, e non potrà far altro che migliorare col tempo", conclude il produttore di Hexworks.

Se invece volete saperne di più sul gameplay, vi rimandiamo a questo nostro speciale su Lords of the Fallen, un soulslike che ha qualcosa da dire.