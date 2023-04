Lords of the Fallen va incontro ai neofiti dei Soulslike: 'L'inizio non sarà frustrante'

CI Games vuole fare le cose in grande con Lords of the Fallen e renderlo intrigante per ogni tipo di pubblico, anche i meno pratici di giochi Soulslike. E sebbene l'opera promette di rivelarsi molto impegnativa e piena di ardue battaglie, gli autori stanno puntando forte su una curva d'apprendimento bilanciata.

A rivelarlo è il creative director Cezar Virtosu, che promette ai giocatori un inizio dell'avventura che introdurrà un poco alla voltagli utenti alle sfide offerte dal gioco, evitando quella tipica "frustrazione iniziale" che caratterizza molte opere di tipo Soulslike e che spesso fanno desistere i meno pratici dall'andare avanti. "Abbiamo creato una lunga fase d'introduzione alla nostra esperienza, perché la differenza tra motivazione e frustrazione è far comprendere al giocatore dove ha sbagliato e cosa il gioco vuole che tu faccia", afferma Virtosu ai microfoni di Gamesradar.

"Con una lunga fase introduttiva - continua Virtosu - crediamo che i giocatori saranno in grado di fare pratica e padroneggiare tutte le nozioni di base prima di farli uscire nel nostro mondo davvero intransigente". Buone notizie dunque anche per i veterani ed amanti del genere, con il creative director che ribadisce come Lords of the Fallen miri a rivelarsi anche molto impegnativo una volta superata la prima parte dell'avventura.

In aggiunta, Lords of the Fallen promette di offrire una grafica da urlo grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5, sottolineando ancora una volta quanto siano grandi le ambizioni di questo reboot. Ad ulteriore conferma di ciò, in precedenza Virtosu ha definito Lords of the Fallen un Dark Souls 4.5, e prenderà piccoli spunti anche da The Legend of Zelda.