Lords of the Fallen: leak mostra il gameplay e svela la data di uscita del soulslike

Per la giornata di domani è atteso il primo trailer di gameplay di Lords of the Fallen, ma nel frattempo un filmato leakato ci mostra in azione il soulsike di CI Games e ci svela la sua data di lancio.

Tramite il portale di imgur è trapelato un filmato di Lords of the Fallen, il nuovo action-GDR di CI Games fortemente ispirato a Dark Souls e ai prodotti che hanno recentemente fatto la fortuna di FromSoftware. Il video, che potete visionare seguendo questo indirizzo, ci mostra delle fugaci sequenze di gameplay in cui possiamo intravedere le fattezze del nostro personaggi, dei nemici, e gli scenari da incubo che visiteremo nel corso dell'avventura dark fantasy.

In chiusura del filmato ci viene svelata la data di lancio di Lords of the Fallen: 13 ottobre 2023. Si tratta della stessa data precedentemente leakata, e che a questo punto difficilmente potrà essere smentita da CI Games. Il video conferma anche l'apertura dei pre-order dell'action game, con tutta probabilità in programma per domani, quando sarà diffuso il trailer di gameplay di Lords of the Fallen. Trattandosi peraltro di un filmato "esteso", quello promesso da CI Games, vi invitiamo a visionare il materiale ufficiale per avere un'idea più chiara della qualità del prodotto.