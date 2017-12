Lords of the Fallen e LIS Before the Storm tra i nuovi Deals with Gold della settimana

Major Nelson ha pubblicato i nuovidella settimana proposti sullo Store Xbox. Tante le offerte disponibili sia per gli utenti Gold che per i Silver: tra queste troviamo Lords of the Fallen

Per quanto riguarda le offerte Xbox One riservate agli utenti Gold, segnaliamo Lords of the Fallen al 70%, Worms Battlegrounds al 75% e The Solus Project al 70%. Disponibili anche per i Silver offerte interessanti come Life is Strange: Before the Storm Stagione Completa al 30% e Hitman: Game of the Year Edition al 33%.

Per quanto riguarda Xbox 360, invece, gli utenti Gold potranno acquistare Mass Effect 2 e Mass Effect 3 al 50%, mentre per i Silver saranno disponibili i vari titoli della serie Transformers (con sconti compresi fra il 75% e l'80%). Per consultare tutte le offerte nel dettaglio potete visitare il blog ufficiale di Major Nelson.

Intanto vi ricordiamo che fino al 31 dicembre si potrà ancora approfittare dei saldi natalizi proposti sullo Store Xbox.