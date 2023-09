Lords of the Fallen tra longevità, cross-play, 60fps e New Game Plus: tutti i dettagli

Manca ormai meno di un mese al debutto di Lords of the Fallen, il soulslike in Unreal Engine 5 che negli ultimi tempi si è fatto notare con una serie di video gameplay. In attesa del suo arrivo sugli scaffali, gli sviluppatori hanno deciso di svelare numerosi dettagli sul titolo.

Longevità

Il team di sviluppo di Lords of the Fallen ha affermato che ci vorranno tra le 35 e le 40 ore affinché un giocatore esperto del genere giunga ai titoli di coda. Oltre a tenere in considerazione il tempo extra dovuto ad eventuali difficoltà incontrate lungo il cammino, i giocatori impiegheranno molto più tempo per raggiungere il 100%.

Modalità grafiche

Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, Lords of the Fallen vanterà due modalità grafiche con risoluzione nativa a 4K, il cui framerate sarà bloccato a 30fps o a 60fps in base all'opzione scelta. Per quello che riguarda invece la versione PC, ci sarà il pieno supporto a DLSS e FSR.

Controlli

Lo schema dei comandi di Lords of the Fallen non potrà essere modificato dai giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma la versione PC supporterà l'opzione per riassegnare i vari tasti.

Multiplayer e cross-play

Tutte le modalità online di Lords of the Fallen supporteranno il cross-play tra PC e console, ma gli utenti PlayStation 5 non potranno interagire con quelli Xbox Series X|S. Pare inoltre che i giocatori che non apprezzano le invasioni PvP potranno disabilitarle temporaneamente tramite l'uso di un consumabile o decidendo di disabilitare il multiplayer dal menu delle impostazioni. Sulle nostre pagine trovate anche un approfondimento sulle invasioni di Lords of the Fallen.

Demo

Per motivi di tempo, gli sviluppatori di Lords of the Fallen hanno confermato che non ci sarà alcuna versione di prova del soulslike.

Personalizzazione

Il protagonista di Lords of the Fallen potrà essere modificato sotto vari punti di vista. Sarà possibile cambiarne l'acconciatura, la forma del corpo, i tatuaggi e le cicatrici. Per quello che riguarda le armature, c'è un sistema che consente di modificare i colori delle corazze.

Classi e dotazioni

A prescindere dalla classe che gli utenti decideranno di selezionare all'inizio di Lords of the Fallen, nel corso dell'avventura potranno raccogliere tutte le armature, le armi e gli oggetti che fanno parte dei set non selezionati.

New Game Plus

Sin dal day one, Lords of the Fallen godrà del supporto al New Game Plus. La seconda run sarà molto più difficile poiché tutti i checkpoint ad eccezione di quello nell'hub di gioco verranno disabilitati e bisognerà contare esclusivamente su quelli che il protagonista può craftare. In aggiunta, i nemici saranno più forti e le loro difese elementali si evolveranno, ma non ci è dato ancora sapere in che modo.

Difficoltà

Come ogni soulslike che si rispetti, anche Lords of the Fallen non include un selettore della difficoltà. L'unico modo per aumentare il livello di sfida sarà accedere al New Game Plus.