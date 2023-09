Lords of the Fallen: il mercato dei soulslike è saturo? Le riflessioni degli sviluppatori

Le informazioni condivise da Hexworks sul supporto post-lancio di Lords of the Fallen testimoniano la fiducia nutrita dagli sviluppatori di questo ambizioso action ruolistico. Il successo del titolo, però, potrebbe essere pregiudicato dalla saturazione dei soulslike.

Il gran numero di videogiochi soulslike disponibili in commercio, in effetti, potrebbe spingere più di un appassionato del genere a rimandare (o addirittura a escludere) l'acquisto di Lords of the Fallen, specie considerando l'imminente approdo sul mercato di Lies of P e le aspettative della community per l'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring.

Ai microfoni di PCGamesN, il direttore creativo Cezar Virtuso e il direttore artistico Alexandre Chaudret si sono detti perfettamente consapevoli del pericolo rappresentato dalla saturazione del mercato dei soulslike e, con essa, dalla fortissima concorrenza da battere. "Sì, siamo preoccupati", ammette Virtuso prima di aggiungere, però, che "sappiamo che se siamo fedeli a noi stessi e offriamo ai giocatori un'esperienza incredibile, nessuno potrà raggiungere la profondità che abbiamo raggiunto noi".

Chaudret riprende le dichiarazioni del collega per sottolineare come "ci preoccupiamo di questi aspetti perché vogliamo raggiungere un successo dal punto di vista aziendale. Penso però che i fan non siano affatto contrari a un nuovo soulslike, chi è appassionato al genere vuole solo avere dei bei giochi con cui divertirsi. E se riusciamo a offrire loro un bel gioco, di certo saranno super felici".

Il lancio di Lords of the Fallen è previsto per il 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro approfondimento su quanto dura e quanto è grande Lords of the Fallen, il soulslike ad alto budget.