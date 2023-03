Lords of the Fallen mostra i muscoli su Unreal Engine 5: nuovi scatti dal GDR soulslike

Con ancora negli occhi le spettacolari scene della tech demo Unreal Engine 5 di Lords of the Fallen, ci rituffiamo nell'universo ruolistico di Hexworks per ammirare i nuovi scatti in-engine condivisi da CI Games.

La software house polacca parte proprio dalla tech demo mostrata nel corso dell'ultimo State of Unreal per riprendere il filo del discorso e condurci nel loro prossimo "mondo parallelo di orrore e mistero, una dimensione sconvolta da una battaglia infinita contro un boss che metterà alla prova il vostro coraggio".

Le due immagini dateci in pasto dal team Hexworks ci portano nelle cripte ancestrali che si snodano lungo lo Skyrest Bridge e in uno dei tanti dungeon da esplorare nei panni del nostro intrepido alter-ego. A detta di CI Games, l'ambientazione che farà da sfondo a Lords of the Fallen sarà cinque volte più grande di quella dell'action ruolistico originario. L'esplorazione della mappa sarà di fondamentale importanza per acquisire armi e abilità sempre più avanzate, ciascuna delle quali sarà completamente personalizzabile per sfruttare al meglio gli attributi delle nove classi principali.

Il lancio di Lords of the Fallen è previsto più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata alle nuove immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del prossimo GDR soulslike di CI Games.