Lords of the Fallen: la nuova clip mostra il multiverso oscuro di Axiom e Umbral

Dopo aver svelato i segreti del multiplayer di Lords of the Fallen, il team social degli studi Hexworks ci rituffa nelle atmosfere a tinte oscure di Axiom e Umbral con una nuova clip che mostra i due mondi che avremo modo di esplorare nel corso dell'avventura soulslike in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

La sussidiaria di CI Games rialza così il sipario sul multiverso interattivo di Lords of the Fallen per offrirci un assaggio di una delle dinamiche di gameplay (e narrative) più importanti dell'action ruolistico basato su Unreal Engine 5, ovvero l'utilizzo della Lampada per aprire un varco dimensionale sui mondi paralleli e complementari di Axiom e Umbral.

Servendosi della Lampada, e delle tante 'postazioni di rinascita' simili ai falò di Dark Souls che connetteranno i diversi biomi e dungeon della mappa open world, il nostro alter-ego potrà sbirciare tra le pieghe dimensionali del suo regno fantasy.

Facendo la spola tra Axiom e Umbral, i giocatori non potranno solamente osservare le due realtà alternative di Lords of the Fallen ma avranno l'opportunità di acquisire nuovi poteri ed equipaggiamenti speciali, non prima però di superare in battaglia i mostri e gli spaventosi boss che popolano il multiverso di questo soulslike atteso al lancio per il 13 ottobre, tanto su PC quanto su console Sony e Microsoft dell'attuale generazione.

