Lords of the Fallen non rallenta: confermati i 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S

In occasione della presentazione di oltre un quarto d'ora di gameplay di Lords of the Fallen, il team di sviluppo dell'oscuro action RPG offre ulteriori dettagli sull'epopea dark fantasy in arrivo il prossimo autunno.

In particolare, gli autori di CI Games hanno confermato che l'esperienza di gioco si presenterà in maniera estremamente fluida anche nella sua incarnazione console. Con il Tweet che trovate in calce, la software house assicura infatti che Lords of the Fallen proporrà un frame rate a 60 fps sia su PlayStation 5 sia su Xbox Series X e Xbox Series S. Una notizia sicuramente positiva, che segue a stretto giro il reveal dei requisiti hardware minimi e consigliati per la versione PC di Lords of the Fallen.



Al lancio della nuova produzione di CI Games manca ancora diverso tempo, con la data di lancio al momento fissata al prossimo 13 ottobre 2023. In attesa di poter riscoprire la suggestiva ambientazione dell'IP edita da Deck13 Interactive, ricordiamo che l'action RPG si è mostrato in azione in occasione della Summer Game Fest di quest'anno. Al termine dello show condotto da Geoff Keighley, abbiamo dunque provveduto a raccontarvi tutte le ultime novità sul gioco all'interno della nostra anteprima dedicata a Lords of the Fallen.