Lords of the Fallen non ha più segreti: 17 minuti di gameplay per il GDR dark fantasy

Dopo aver mostrato una breve clip su un boss raccapricciante, Hexworks e CI Games ci forniscono finalmente un'ampia anteprima su Lords of the Fallen, uno dei soulslike dark fantasy più promettenti in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Il nuovo video da oltre 17 minuti di gameplay è ambientato nel vasto mondo semi-aperto di Lords of the Fallen, e mostra solo alcuni dei numerosi luoghi diversi e tormentati che i giocatori attraverseranno nella loro missione per sconfiggere Adyr, il Dio demoniaco. Ogni area principale è interconnessa con almeno altre due, quindi l'ordine in cui i giocatori si avventureranno in queste terre dipende in gran parte da loro. Tuttavia, in questa vasta esperienza GDR non dovranno sopravvivere a un solo mondo, ma a due, grazie all'esclusiva meccanica a doppio regno del gioco.

Accanto al regno dei vivi, Axiom, esiste la sua controparte dei non morti, Umbral, con ogni regno caratterizzato da sentieri, nemici, personaggi e, naturalmente, tesori unici. Equipaggiati con la loro lampada di Umbral, i giocatori possono passare a questo mondo parallelo in qualsiasi momento, ma per farlo useranno una delle loro due vite. Quando un giocatore muore nel regno dei vivi, risorge automaticamente nello stesso punto, anche se nel regno dei non morti, per un'ultima occasione di sopravvivere.

Ci vengono poi mostrati i dettagli sulla funzione co-op ininterrotta del titolo. Per invitare un secondo giocatore a unirsi alla loro avventura, i giocatori devono solo visitare un punto di riposo (vestigia) all'interno del gioco, dove possono scegliere di combattere al fianco di un amico o di un giocatore selezionato casualmente. Il compagno di co-op rimarrà al loro fianco per tutto il tempo che uno dei due desidera. Un altro nuovo elemento di gioco che Lords of the Fallen introduce nel genere è la possibilità per i giocatori di creare le proprie vestigia, anche se può essere fatto solo in luoghi molto selezionati e richiede una risorsa estremamente rara per farlo. Non manca poi un approfondimento sul sistema di combattimento, che prevede abilità in mischia, magiche e a distanza e anche la possibilità di mappare quattro abilità speciali sui tasti del controller.



Come ci viene confermato al termine del filmato, il GDR dark fantasy di CI Games è ora disponibile per il pre-order e sarà pubblicato il 13 ottobre di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Lords fo the Fallen.