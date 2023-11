Lords of the Fallen: l'ultima patch ha potenziato i boss del souslike

Nel mentre continua a lavorare per apportare una separazione tra bilanciamento PvE e PvP di Lords of the Fallen, Hexworks ha lanciato da pochi giorni il nuovo aggiornamento del suo soulslike dark fantasy, ora più difficile che mai.

Il changelog diffuso dagli sviluppatori ci dice che il boss Sanctified Hauntress ora può usare il suo teletrasporto quando viene portata spalle al muro, rendendo quindi vana questa tattica usata dai giocatori. Anche Griefbound, insieme ai suoi servitori, ora è più aggressivo, il che significa che probabilmente dovrete essere un po' più cauti del solito nell'affrontarlo. Le note della patch v1.1.282 di Lords of the Fallen ci confermano inoltre che è stata "aumentata la difficoltà per un boss in fondo a un luogo molto oscuro. Quell'aberrazione nata dall'amore attacca ora ad un ritmo più elevato e con un po' più forza".

Da segnalare anche modifiche di altra natura, non tutte apprezzate dai giocatori a giudicare dai commenti apparsi su Reddit. Alcuni cambiamenti apportati alle armi dei boss come le Infernal Hounds, che hanno visto il loro costo del mana aumentare significativamente, non sono stati ben accolti: "Esempio perfetto del motivo per cui PvP e PvE dovrebbero avere patch diverse perché il costo di 350 mana per Infernal Hounds non è sicuramente la mossa giusta", ha scritto un commentatore riguardo al cambiamento. Come detto, gli sviluppatori stanno in ogni caso lavorando per separare bilianciamento single player e online.

Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Lords of the Fallen.