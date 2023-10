Lords of the Fallen: la nuova patch del soulslike interviene anche sul New Game Plus

A distanza di pochi giorni dal debutto di Lords of the Fallen, che ha avuto un discreto successo in termini di vendite, gli sviluppatori hanno pubblicato un importante aggiornamento che si basa sui feedback dell'utenza.

D'ora in poi, quando si completa il gioco in New Game Plus è possibile decidere se iniziare nuovamente l'avventura ad una difficoltà più elevata o se rigiocarlo con il medesimo livello di sfida. Con la futura patch verrà inoltre resa graduale la scomparsa dei 'falò', che andranno solo diminuendo nel corso dei vari NG+ e non verranno immediatamente rimossi alla seconda run.

Passando invece ai nemici, è stata ridotta l'area di aggro, così che i mob non inseguano il giocatore per troppo tempo. Anche in questo caso si tratta di una prima miglioria, visto che la futura patch ridurrà il numero di creature ostili, di cui molti si sono lamentati (solo nella prima run, il New Game Plus resterà invariato).

Per quel che riguarda il cross-play, presto verrà riabilitato su console ma non su PC, dove il team ha bisogno di lavorare ulteriormente. Vi sono inoltre numerose migliore alla stabilità della versione PC del soulslike.

Al momento la patch è disponibile solo ed esclusivamente su PC, ma gli sviluppatori promettono che manca poco al suo debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Lords of the Fallen.