Lords of the Fallen: la Patch v.1.1.203 punta a liberare memoria e migliorare stabilità

Dopo aver debuttato al secondo posto su Steam, Lords of the Fallen si aggiorna con la Patch v.1.1.203, che fra le varie cose migliora la stabilità, le performance, l'interfaccia utente e alcuni problemi al gameplay.

Proprio in tema di stabilità, dopo aver disabilitato il Frame Generation e il crossplay in Lords of the Fallen, Hexworks ha investigato e risolto un altro raro arresto anomalo che poteva verificarsi quando i nemici prendevano di mira i giocatori mentre utilizzavano alcune delle loro abilità, assieme a un altro crash che poteva verificarsi quando si esaurivano le munizioni e si tentava di eseguire un'azione che consumava munizioni.

Lato prestazioni, le dimensioni e i materiali delle texture Soulflay sono stati aggiustati per renderli più facili da gestire da parte della GPU in termini di VRM. Sono stati rielaborati anche alcuni elementi dell'interfaccia utente per liberare memoria, così com'è stata ridotta l'allocazione di memoria per l'interazione con l'ambiente.

Apportati anche miglioramenti in termini di bilanciamento per i boss in Nuovo Gioco + e le aree in Nuovo Gioco +, con alcune correzioni complessive anche al gameplay, come la modifica delle interazioni delle vestigia modificate per consentire il movimento della telecamera mentre si interagisce con le vestigia. Infine, sono stati apportati anche miglioramenti nelle collisioni e negli effetti visivi.