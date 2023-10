Lords of the Fallen: quanto pesa la versione PS5?

A poche ore dal debutto del trailer di lancio di Lords of the Fallen, sono emersi in rete i dettagli su peso e data del preload del soulslike in versione PlayStation 5.

Grazie alle informazioni diffuse sui social dall'account PlayStation Game Size, sappiamo infatti che Lords of the Fallen occuperà 32,878 GB sugli SSD della console Sony di ultima generazione. In questo caso si fa riferimento alla versione 1.005.000 dell'applicazione e, come accade spesso in questi casi, potrebbe arrivare una patch del day one che influirà positivamente o negativamente sulle dimensioni complessive del gioco.

Per quel che riguarda invece il preload, sul PlayStation Store si potrà iniziare a scaricare il gioco con le solite 48 ore di anticipo rispetto alla data di lancio. Se quindi avete preordinato una delle due edizioni su PS5 in versione digitale, potrete avviare il download allo scoccare della mezzanotte di questa sera ( ossia tra pochi minuti).

Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 13 ottobre 2023 solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

In attesa di proporvi la nostra recensione del titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è possibile leggere un provato di Lords of the Fallen.