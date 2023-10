Lords of the Fallen e i problemi di prestazioni: Hexworks discute delle patch di lancio

Dal responso delle prime recensioni di Lords of the Fallen sono emersi i problemi di stabilità e prestazioni incontrati dalla stampa di settore. Il team Hexworks sceglie quindi di esporsi sui social per riferire di essere già al lavoro sulle patch che dovrebbero risolvere questi problemi.

Con un post condiviso sulle pagine del proprio profilo Twitter/X, gli sviluppatori di Lords of the Fallen colgono l'occasione "per ringraziare tutti i creatori di contenuti che hanno lavorato con noi per consentirci di implementare rapidamente le patch, gli aggiornamenti e le migliorie alle prestazioni che accompagneranno l'entusiasmante lancio di Lords of the Fallen previsto per domani".

La sussidiaria di CI Games sottolinea inoltre come "i giocatori PC e PlayStation 5 potranno godersi il gioco come previsto. La versione Xbox è attualmente in fase di aggiornamento per portarla alla pari con le prestazioni delle altre piattaforme, la patch verrà lanciata nei prossimi giorni".

A giudicare da quanto riferito da Hexworks, quindi, se i fan di soulslike su PC e PS5 potranno accedere sin dal day one alla versione di Lords of the Fallen aderente agli 'standard qualitativi e di performance' fissati dagli sviluppatori per il lancio del titolo, i fan del genere che ne attendono l'uscita su Xbox Series X|S, che ricordiamo essere prevista per il 13 ottobre su tutte le piattaforme, dovranno pazientare ancora qualche giorno.

In attesa di ulteriori chiarimenti dal team Hexworks e da CI Games sulle patch e il supporto post-lancio, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Lords of the Fallen.