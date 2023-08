Lords of the Fallen è pronto: il soulslike è in fase Gold, arrivano i 'Dev Journals'

Sullo sfondo dell'ultimo, oscuro Story Trailer di Lords of the Fallen, i ragazzi di Hexworks riguadagnano i social per far felici tutti gli appassionati di action ruolistici annunciando la fase Gold e, con essa, la fine dei lavori sulla 'versione 1.0' dell'attesissimo soulslike.

L'avvenuto raggiungimento della fase Gold s'accompagna all'immancabile messaggio del team Hexworks in cui, rivolgendosi ai propri follower su Twitter/X, ci ricorda che l'esperienza action GDR vedrà la luce dei negozi (e degli store digitali) il prossimo 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ma non è tutto.

Nel post che celebra la chiusura dei lavori sulla build di lancio di Lords of the Fallen, gli sviluppatori si rivolgono ai futuri esploratori dei reami fantasy di Axiom e Umbral per prepararli a una nuova serie di Dev Journals, degli approfondimenti sul gameplay e sui contenuti del soulslike arricchiti da sessioni di Domande e Risposte che scioglieranno gli ultimi dubbi della community sui diversi aspetti ludici, grafici, artistici, narrativi e contenutistici dell'opera destinata ad approdare tra poche settimane su PC e console di ultima generazione.

Il primo degli appuntamenti previsti fino al lancio di Lords of the Fallen è pianificato per la prossima settimana, con Hexworks che promette di organizzare i successivi Dev Journals a cadenza regolare fino al day one del soulslike. Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento su quanto dura e quanto è grande Lords of the Fallen.