Lords of the Fallen, qual è la canzone del trailer? Alzate il volume per gli Iron Maiden!

Dobbiamo ammetterlo, Lords of the Fallen ha fatto davvero una bella figura nel suo primo trailer di gameplay. Il promettente soulslike di CI Games ha mostrato tutti i muscoli dell'Unreal Engine 5, imbastendo delle ambientazioni decisamente evocative permeate da un'atmosfera degna di nota.

Potremo esprimerci in maniera definitiva solamente dopo una prova diretta del gameplay e dei sistemi di gioco, ma intanto Lords of the Fallen è sicuramente riuscito a farci una buona prima impressione. Il merito va sicuramente al trailer ben confezionato da CI Games, che ha anche dimostrato d'avere buon gusto in fatto di musica, visto che la canzone che ha scelto come accompagnamento non passa certamente inosservata.

L'avete riconosciuta? Si tratta di Fear of the Dark, una delle canzoni più celebri in assoluto dell'iconico gruppo heavy metal britannico Iron Maiden. Scritta dal bassista Steve Harris e pubblicata nel 1992 come dodicesima e ultima traccia dell'omonimo album, Fear of the Dark narra di un uomo che ha paura del buio e che, circondato dall'oscurità, teme di essere costantemente seguito o osservato da qualcuno. Una tematica che ben si sposa con le atmosfere tenebrose e opprimenti di Lord of the Fallen, che chiederà ai giocatori di affrontare le loro paure e di addentrarsi in luoghi dove la luce del Sole non pare essere affatto contemplata. Alzate il volume e godetevi Fear of the Dark degli Iron Maiden, l'abbiamo allegata in cima a questa notizia.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che Lords of the Fallen verrà pubblicato il 13 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC in tre distinte edizioni: Standard, Deluxe e Collector's.