Lords of the Fallen, quando uscirà? Spunta la possibile data e non è troppo lontana

La ventura produzione dei ragazzi di Hexworks ha rappresentato una parte importante del palinsesto della scorsa edizione dei The Game Awards, il palco dal quale il mondo dark fantasy su Unreal Engine 5 di The Lords of the Fallen si è mostrato in tutto il suo magnifico splendore. Tuttavia, del gioco si sa poco altro.

Al di là delle recenti notizie sull'inizio non frustrante di Lords of the Fallen che va incontro ai neofiti dei soulslike, infatti, non sono sopraggiunti molti dettagli sulla nuova produzione targata CI Games. Ad esempio, quando uscirà l'atteso gioco? Fino ad oggi si era a conoscenza di una finestra temporale di lancio alquanto vaga: il lavoro di Hexworks uscirà nel 2023, ma non si sa in quale momento della seconda metà.

Eppure, nella giornata di oggi si è venuta a sapere la possibile data di pubblicazione del nuovo GDR action dalle tinte dark fantasy: a rivelare la notizia è il portale Aggiornamenti Lumia il quale, con un post su Twitter, ha affermato che Lords of the Fallen uscirà il 13 ottobre 2023. L'informazione potrà quindi far tirare un bel sospiro di sollievo agli amanti del primo capitolo in attesa di vestire i panni di uno dei mitici Crociati Oscuri che vorranno intraprendere la tanto attesa avventura che approderà sul mercato videoludico tra non molti mesi.