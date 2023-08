Lords of the Fallen: il Regno di Umbral risplende e inquieta nel nuovo gameplay

Con ancora negli occhi le scene della doppia boss fight di Lords of the Fallen, CI Games ci rituffa nelle atmosfere oscure del Regno di Umbral con una nuova sequenza di gameplay piena di azione e, ovviamente, di dettagli sull'esperienza di gioco da vivere nel soulslike in arrivo su PC e console di ultima generazione.

Complementare e parallela al regno di Axiom, la dimensione di Umbral darà modo al nostro alter-ego di acquisire l'esperienza e le abilità necessarie a garantirsi la sopravvivenza, ottenendo il potere e gli equipaggiamenti richiesti per superare le sfide più impervie e i nemici più letali.

La lunga sequenza di gameplay propostaci da IGN.com offre al team Hexwork l'opportunità di sviscerare alcuni degli aspetti più dirimenti del sistema di combattimento e progressione delle abilità, con tanto di sessioni free roaming e attività legate alla risoluzione degli enigmi ambientali.

I mondi interconnessi e i mostri aberranti di Lords of the Fallen ci attendono per il 13 ottobre, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro approfondimento a firma di Giovanni Panzano sulle caratteristiche e armi delle 10 classi iniziali di Lords of the Fallen.