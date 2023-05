Lords of the Fallen è un remake, reboot o un seguito?

Il nuovo Lords of the Fallen esce il 13 ottobre, il titolo però rischia di trarre in inganno dal momento che esiste già una prima produzione con un nome molto simile. Dunque è arrivato il momento di fare chiarezza sulla vicenda.

Il primo Lords of the Fallen è uscito nel 2014, questo nuovo gioco si chiama esattamente nello stesso modo e in molti hanno pensato che possa trattarsi di un remake o magari di un reboot che cancella totalmente quanto fatto in precedenza.

In realtà, nonostante la strana scelta della nomenclatura, Lords of the Fallen (prima conosciuto come The Lords of the Fallen) viene considerato un seguito o un erede spirituale del gioco uscito nove anni fa. Effettivamente la presentazione non ha aiutato a fare chiarezza, in molti considerano Lords of the Fallen un reboot ma questo non è totalmente esatto, possiamo parlar al più di "reimmaginazione" di un universo già esistente ma anche in questo caso la definizione non è del tutto corretta.

Attendendosi alle dichiarazioni del publisher dunque possiamo considerare Lords of the Fallen un seguito di Lords of the Fallen del 2014, probabilmente nei prossimi mesi avremo però un quadro più chiaro della trama e della lore di questo nuovo gioco.