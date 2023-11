Lords of the Fallen: la Roadmap di fine 2023 è piena di sorprese e update gratis

Alle grandi novità di Lords of the Fallen tra PvP e PvE si aggiungono i ricchi contenuti post-lancio che il team Hexworks intende distribuire in via del tutto gratuita da qui a Natale, prova ne sia la Roadmap di fine 2023 condivisa dagli sviluppatori per elencare le sorprese in arrivo nel soulslike a tinte dark.

Partendo proprio dall'ultima patch di Lords of the Fallen che ha potenziato i boss, il team social della sussidiaria di CI Games preannuncia l'arrivo di tanti altri contenuti gratuiti, ivi compresa un'estensione della trama principale attraverso un evento a cui partecipare facendo la spola tra i regni oscuri di Axiom e Umbral. Il piano delineato da Hexworks comprende anche delle patch prestazionali, degli hotfix per correggere i bug segnalati in queste settimane dalla community, degli interventi ad ampio spettro sul bilanciamento e altre sorprese sulla 'qualità di vita' non ancora svelate.

Decisamente meno criptiche sono invece le informazioni offerteci da Hexworks in merito alle aggiunte contenutistiche previste da qui a fine anno, come l'introduzione di nuovi set di armature o la possibilità di partecipare a nuove missioni per Umbral, Rhogar e Radiant, a cui si sommano due nuovi pacchetti pacchetti di incantesimi, due espansioni dell'inventario, delle abilità aggiuntive per gli equipaggiamenti speciali, dei modificatori ulteriori per il New Game Plus e la possibilità di riassegnare liberamente i tasti del gamepad.

Mentre aspettiamo di ricevere dei chiarimenti sulle tempistiche di lancio di questi update, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Lords of the Fallen.