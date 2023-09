Lords of the Fallen e i segreti del multiplayer: cooperativa, Invasioni e Santuari

Il primo dei Dev Journals promessi dal team Hexworks con l'annuncio della fase Gold di Lords of the Fallen è finalmente disponibile su Steam e Reddit: l'approfondimento curato dagli sviluppatori dell'ambizioso soulslike si focalizza interamente sulle dinamiche di gameplay da sperimentare in multiplayer.

Gli sviluppatori della sussidiaria di CI Games esordiscono confermando la presenza di un multiplayer senza interruzioni, tanto in cooperativa quanto nelle dinamiche di gameplay PvP. Il sistema di matchmaking elaborato da Hexworks offrirà ai giocatori l'opportunità di chiedere assistenza ad altri esploratori dei mondi di Axiom e Umbral. Gli utenti saranno inoltre in grado di ospitare o unirsi velocemente alle partite online, anche qui con specifiche code di attesa.

Chi si unirà alle partite online non potrà avanzare nella campagna principale del proprio personaggio, ma avrà comunque l'opportunità di mantenere tutti gli oggetti, i livelli di esperienza ottenuti e le ricompense guadagnate in cooperativa. I giocatori più 'battaglieri' potranno anche dedicarsi alle Invasioni all'interno di zone specifiche della mappa open world: per incentivare gli utenti a cimentarsi in queste particolari attività, il team Hexworks ha previsto delle ricompense specifiche per coloro che porteranno a termine le Invasioni e per chi, ovviamente, si difenderà dagli attacchi di questi 'guerrieri erranti'.

A rendere ancora più stratificata l'esperienza di gioco offerta dalle Invasioni ci penseranno le Vendette: ogni volta che un 'portatore della lampada' cadrà vittima degli invasori, l'interfaccia ingame segnalerà agli altri utenti il nome dell'invasore e il luogo della battaglia appena disputata, consentendo così ai giocatori di 'vendicarne' la morte. Le lampade cadute creeranno delle scie di falene luminose che condurranno i giocatori all'invasore: anche in questo caso, sono previste delle ricompense speciali per chi si impegnerà a ripulire Axiom e Umbral dal male rappresentato dagli invasori.

Sin dal lancio, Lords of the Fallen darà inoltre accesso alla modalità Spettatore e ai Santuari di Fazione: al completamento di qualsiasi attività multiplayer cooperativa o PvP saremo in grado di acquisire oggetti speciali da offrire ai santuari di Radiant, Rhogar o Umbral per sbloccare contenuti unici come set di armature ed elementi estetici. Similarmente a titoli come Dying Light, alcuni degli oggetti speciali previsti da Hexworks potranno essere sbloccati solo dopo aver raggiunto specifici 'obiettivi della community'.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate questo nostro approfondimento su quanto dura e quanto è grande Lords of the Fallen.