Lords of the Fallen: il soulslike dark non ha più segreti con il nuovo trailer

Dopo aver discusso del New Game Plus e della longevità di Lords of the Fallen, il team Hexworks pubblica un nuovo video che illustra nel dettaglio gli aspetti più importanti dell'esperienza di gioco da vivere facendo la spola tra i mondi paralleli di Umbral e Axiom.

Il filmato propostoci dalla sussidiaria di CI Games con studi a Bucarest e Barcellona ci immerge nelle atmosfere dark dell'avventura action ruolistica di Lords of the Fallen per offrirci una panoramica degli elementi ludici, narrativi, grafici e contenutistici che la compongono.

Dalle numerose armi e magie che andranno a caratterizzare il sistema di combattimento, fino ad arrivare alle attività free roaming da svolgere per acquisire nuovi poteri da sfoggiare nelle battaglie contro i boss, il video di otto minuti confezionato da Hexworks ci aiuta a familiarizzare con gli aspetti più dirimenti del gameplay e della storia.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento sul multiplayer di Lords of the Fallen tra cooperativa, invasioni e santuari, con tutte le informazioni snocciolate di recente dal team Hexworks in vista del lancio del soulslike a tinte oscure, previsto per il 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete immergervi ulteriormente nelle atmosfere del nuovo progetto targato CI Games ed Hexworks, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo su quanto dura e quanto è grande Lords of the Fallen.