Lords of the Fallen: il soulslike open world 'fa magie' nel nuovo video gameplay

In attesa dei Dev Journals di Lords of the Fallen, il team Hexworks riapre una finestra sull'universo action ruolistico di questo ambizioso soulslike confezionando un video gameplay che descrive le tre tipologie principali di incantesimi da utilizzare in battaglia e nell'esplorazione della mappa.

Chi farà la spola tra i regni terreni e ultraterreni di Lords of the Fallen potrà acquisire esperienza seguendo le sfide offerte dalle scuole di magia Radiant, Umbral e Rhogar, ciascuna legata all'utilizzo e al potenziamento di altrettanti catalizzatori.

Il nostro alter-ego potrà servirsi delle magie della scuola Radiant per scatenare sui nemici delle raffiche di fulmini, per poi adottare gli incantesimi di piromanzia della scuola Rhogar per lanciare sfere e lingue infuocate. Chi vorrà moltiplicare la potenza d'attacco e l'efficacia dei propri equipaggiamenti, invece, potrà farlo specializzandosi nell'utilizzo degli incantesimi della scuola Umbral.

Parallele e complementari a queste tipologie di incantesimi ci saranno poi le magie secondarie da sbloccare nel corso della campagna principale, grazie alle quali poter ampliare ulteriormente il proprio ventaglio di attacchi elementali e 'stregoneschi' per avere la meglio sugli abomini che infestano la mappa.

In attesa di esplorare i reami di Umbral e Axiom a partire dal 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su quanto dura e quanto è grande Lords of the Fallen.