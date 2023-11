Lords of the Fallen: più spazio in inventario e altre sorprese con l'Update del 9 novembre

La Roadmap 2023 degli update gratuiti di Lords of the Fallen prosegue con la patch 1.1.310, un aggiornamento che espande e ottimizza lo spazio in inventario e porta in dote diverse altre sorprese per gli esploratori dei mondi paralleli di Axiom e Umbral.

La prima e, forse, più importante novità dell'Update del 9 novembre di Lords of the Fallen è rappresentata proprio dall'ampliamento dello spazio disponibile nell'inventario: il numero degli slot rimane invariato, ma d'ora in avanti sarà possibile trasportare un quantitativo infinito di chiavi, incantesimi, oggetti di missione, tipologie di munizioni e altri elementi legati alla progressione delle attività della campagna principale e delle missioni secondarie.

Scorrendo il lungo elenco degli interventi compiuti da Hexworks spicca poi lo sblocco delle funzionalità multiplayer complete su Steam Deck, oltre alla lista dei tantissimi correttivi apportati nella stabilità, nelle prestazioni grafiche e nell'IA dei nemici. L'update 1.1.310 porta in dote anche numerosi cambiamenti per il bilanciamento di PvP e PvE di Lords of the Fallen promesso dalla sussidiaria di CI Games come parte della Roadmap 2023 (e oltre): in calce alla notizia trovate il link al post su Reddit con le note complete della patch disponibile dal 9 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I ragazzi di Hexworks riferiscono infine di essere al lavoro per introdurre un sistema che consenta agli utenti di alterare l'aspetto del personaggio. In attesa di ricevere nuovi dettagli sui futuri update e hotfix del soulslike di CI Games, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Lords of the Fallen.