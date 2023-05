Lords of the Fallen: Standard e Deluxe Edition ora in preordine su Amazon

Lords of the Fallen è il sequel dell'omonimo titolo uscito nel lontano 28 ottobre 2014 per PC, PS4 e Xbox One. Particolarità di questo nuovo titolo è il mantenere inalterato il nome pur essendo un seguito diretto, strano che gli sviluppatori non abbiano voluto assegnargli il nome "Lords of the Fallen 2".

Questo nuovo capitolo ci vedrà protagonisti in una nuovissima avventura ambientata in un mondo devastato da oscurità e caos, più grande di almeno cinque volte di quello del primo episodio.

Il gioco è preordinabile su Amazon in due diverse edizioni in uscita il 13 ottobre di quest'anno per PS5 e Xbox Series X, la Standard Edition preordinabile a 69,99 euro e la Deluxe Edition al prezzo di 79,99 euro, che include:

Una copia del gioco in formato fisico

Classe iniziale Crociato Oscuro

Artbook digitale di 100 pagine

Colonna sonora digitale

Visualizzatore modelli 3D

Di seguito i link ai preordini di Lords of the Fallen:

Il Dio dei demoni Adyr è stato finalmente sconfitto ma la sua tirannia non è ancora finita, con la resurrezione di Adyr ormai alle porte vestiremo i panni di uno dei Crociati Oscuri (scegliendo tra 9 classi di partenza, tra cui Guerriero, Ladro e Chierico) in questo enorme Gdr avventurandoci tra il mondo dei vivi e quello dei morti, in grandi battaglie con i Boss e tantissimi altri nemici con una trama super avvincente e ricca di colpi di scena.