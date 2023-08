Lords of the Fallen tra supporto post-lancio ed espansioni: nuovi dettagli da Hexworks

Dopo aver lodato le tecnologie di Unreal Engine 5, gli sviluppatori di Lords of the Fallen entrano nel merito degli interventi previsti nel supporto post-lancio del soulslike a mondo aperto per fornire degli importanti dettagli sul lavoro che il team Hexworks intende svolgere da qui ai prossimi mesi.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di MP1st, il produttore esecutivo Saul Gascon ha spiegato che la stella polare dell'agenda futura della software house sarà la community: "Abbiamo già diverse cose in mente (per le espansioni di Lords of the Fallen, ndr), ma tutto dipenderà dai feedback della community. Starà agli appassionati decidere se vorranno più contenuti dopo il lancio, giusto? I nostri piani originari prevedono di lavorare su un progetto, completarlo e occuparci del titolo successivo".

L'esponente del team Hexworks è quindi consapevole del fatto che "se la community chiede più contenuti, potremmo fare uno sforzo per crearli e riuscire, in questo modo, a soddisfare il desiderio dei fan. Dipenderà molto da quello che vorranno i giocatori. Inoltre, supporteremo il titolo per almeno sei mesi attraverso aggiornamenti post-lancio gratuiti con migliorie, aggiunte, ottimizzazioni e modifiche basate sui feedback degli utenti".

Il lancio del nuovo action ruolistico di Hexworks è previsto per il 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento su storia, contenuti, gameplay e comparto tecnico, vi rimandiamo al nostro speciale su Lords of the Fallen, un souls ad alto budget.