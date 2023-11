Lords of the Fallen nella tech review di DF: i 60fps sono ancora una chimera su console

I giornalisti di Digital Foundry sono tornati nel multiverso soulslike di Lords of the Fallen per testare le prestazioni dell'action ruolistico di Hexworks su PS5 e Xbox Series X|S un mese dopo l'approdo su PC e console di ultima generazione.

A dispetto degli interventi compiuti dalla sussidiaria di CI Games con gli update e gli hotfix distribuiti nelle settimane immediatamente successive al lancio, l'ultima odissea soulslike di Hexworks stenta a garantire un'esperienza ludica e prestazionale soddisfacente.

Nei test condotti da DF emergono infatti le difficoltà affrontate dagli sviluppatori nel gestire le tecnologie più avanzate di Unreal Engine 5 come Nanite e, soprattutto, Lumen: il middleware di Epic non sembra essere stato implementato nel migliore dei modi, specie nella gestione dell'illuminazione dinamica nel passaggio in tempo reale tra i mondi paralleli di Axiom e Umbral.

Le difficoltà affrontate da Hexworks nel dare forma ai porting console di Lords of the Fallen vengono evidenziate maggiormente dai cali di framerate che caratterizzano la modalità Prestazioni: sia su PS5 che su Xbox Series X, i 60fps stabili continuano ad essere una chimera anche a fronte delle rinunce in termini grafici rispetto al preset Qualità, dove la rinuncia alla fluidità viene controbilanciata da un'immagine più nitida e a diversi miglioramenti nelle impostazioni delle ombre dinamiche e dell'illuminazione volumetrica.

I problemi riscontrati da Digital Foundry si riflettono nelle lacune grafiche e nelle mancanze della versione Xbox Series S di Lords of the Fallen, con una risoluzione dinamica che parte dai 720p per poi scendere fino ai 432p, con effetti di illuminazione inferiori e diversi sacrifici nel rendering degli elementi dello scenario. In definitiva, i giornalisti di DF ritengono che l'esperienza offerta da Lords of the Fallen su console sia ancora "fuori fuoco", con compromessi grafici eccessivi e numerosi problemi prestazionali che devono essere ancora risolti.

Il team Hexworks, dal canto suo, promette di migliorare costantemente le performance e l'esperienza di gioco del soulslike, prova ne sia il lavoro svolto di recente con la patch di Lords of the Fallen per espandere l'inventario.