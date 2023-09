Lords of the Fallen: un tuffo nel gameplay con un video 4K da 17 minuti

Dopo aver svelato i segreti del sistema di combattimento di Lords of the Fallen, il team Hexworks ci reimmerge nelle atmosfere a tinte dark del loro ambizioso soulslike per darci in pasto un video 4K con ben 17 minuti di gameplay ininterrotto.

Con l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di Lords of the Fallen, per la sussidiaria di CI Games è perciò giunto il momento di approfondire gli aspetti più dirimenti di un impianto ludico, narrativo, grafico e contenutistico che, a giudicare dalle scene di gameplay proposteci, punta all'assoluta eccellenza qualitativa.

Un chiarimento definitivo sulle ambizioni di Hexworks lo avremo solo a partire dal 13 ottobre, con il lancio del nuovo soulslike open world targato CI Games su piattaforme di questa generazione, ossia su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare il nuovo video gameplay e di proseguire idealmente l'esplorazione dei reami fantasy di Axiom e Umbral leggendo questo nostro approfondimento su quanto dura e quanto è grande Lords of the Fallen, con interessanti riflessioni sul stratificata impalcatura tecnica e ludica eretta su Unreal Engine 5 dagli sviluppatori di questo ambizioso action ruolistico che trae ispirazione da Dark Souls e Bloodborne.