Lords of the Fallen, Unreal Engine 5 in azione: i requisiti minimi e consigliati su PC

La data di lancio di Lords of the Fallen è ancora piuttosto lontana, ma è già tempo per gli appassionati di informarsi sui requisiti hardware richiesti dalla versione PC dell'action RPG.

Gli sviluppatori di CI Games hanno infatti provveduto ad aggiornare la scheda Steam dedicata a Lords of the Fallen. I videogiocatori in attesa di poter testare il titolo in Unreal Engine 5 su PC possono dunque scoprire ogni dettaglio relativo alla produzione edita da Deck13 Interactive. Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni al momento disponibili.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

: intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : 6GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590

: 6GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria : 45 GB di spazio disponibile

: 45 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 720p Low Quality Settings | SSD (Preferibile) | HDD (Supportato)

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Processore : intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

: intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600 Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda video : 8GBs VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700

: 8GBs VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria : 45 GB di spazio disponibile

: 45 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: 1080p High Quality Settings | SSD Richiesto

Ricordiamo che l'ultimo trailer di Lords of the Fallen ha confermato che l'action RPG diverrà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 13 ottobre 2023.