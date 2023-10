Lords of the Fallen usa Denuvo su PC? Hexworks chiarisce ufficialmente

La tecnologia anti-tamper Denuvo non gode di grande popolarità tra i giocatori PC, visto che molto spesso causa problemi di prestazioni nei giochi che la implementano. E quando arrivano giochi molto attesi come il nuovo Lords of the Fallen viene sempre lecito domandarsi se Denuvo è presente o meno.

Nel caso dell'Action/RPG Soulslike prodotto da CI Games, ci sono conferme importanti: Lords of the Fallen non utilizza il controverso sistema anti-tamper. A dichiararlo è il team di sviluppo Hexworks rispondendo ad un follower su Twitter/X che chiedeva precisazioni sull'argomento: "Possiamo confermare con piacere che Lords of the Fallen non utilizza e mai utilizzerà Denuvo", questo la breve ma diretta risposta degli autori, che smentisce la tesi sostenuta dal portale Gameranx secondo il quale il nuovo Soulslike implementa Denuvo a tutti gli effetti.

La questione tecnica è comunque il principale argomento di dibattito attorno al gioco: Hexworks ha discusso dei problemi di prestazioni di Lords of the Fallen, assicurando una situazione migliorata con l'arrivo della day one patch e di ulteriori aggiornamenti nei giorni successivi, quest'ultimi riferiti in particolare alla versione Xbox Series X/S afflitta da qualche problema in più rispetto alle edizioni PC e PS5.

Non perdetevi infine la nostra recensione di Lords of the Fallen, dove analizziamo a fondo ogni singolo aspetto della produzione CI Games.