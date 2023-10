Lords of the Fallen ha venduto 400.000 copie su Steam, stando alle prime stime

Si tratta di un periodo certamente ricco per gli amanti dei soulslike, che nel giro di poche settimane hanno potuto mettere le mani su titoli particolarmente attesi come Lies of P e Lords of the Fallen. Dopo gli ottimi numeri del titolo curato da Neowiz, emergono le prime incoraggianti stime sul GDR dark-fantasy di Hexoworks.

Nei primi tre giorni dalla sua uscita su Steam, Lords of the Fallen ha ottenuto un buon successo in termini di vendite e ricavi. Secondo le stime di GameSensor, il gioco ha generato circa 20 milioni di dollari di fatturato, con quasi 400.000 copie vendute nello stesso periodo su Steam.

Incoraggiante anche il picco massimo di giocatori connessi in contemporanea, pari a 43.0752 utenti, mentre attualmente la playerbase si attesa all'incirca sui 20.000 giocatori. I numeri massimi raggiunti ad oggi da Lords of the Fallen sono superiori a quelli dell'apprezzato Lies of P, che sulla piattaforma Valve si è fermato ad un picco di 19.618 utenti. In quest'ultimo caso c'è però da tenere in conto che Lies of P è stato lanciato al day one su Xbox Game Pass, con molti utenti che avranno preferito abbonarsi al servizio Microsoft anziché acquistare il titolo a prezzo pieno.

Lords of the Fallen si è recentemente aggiornato per liberare memoria e migliorare la stabilità.