Lords of the Fallen: il primo video gameplay ha una data d'uscita

A distanza di qualche giorno dalla diffusione di un leak che anticipa la data d'uscita di Lords of the Fallen, gli sviluppatori dell'atteso soulslike hanno annunciato che manca poco al debutto di un lungo filmato di gameplay che permetterà di saperne di più sulle meccaniche di gioco e sul comparto tecnico.

L'Extended Gameplay Reveal Trailer di Lords of the Fallen verrà trasmesso su YouTube domani, giovedì 18 maggio 2023, a partire dalle ore 15:00 del fuso orario italiano. Purtroppo non conosciamo i dettagli sulla porzione di gioco mostrata o sulla durata del filmato, ma dal titolo è chiaro che non si tratti di un video di pochi minuti. L'unica certezza riguarda la presenza di una boss fight nel corso del filmato, visto che tale informazione è stata inserita nella descrizione della pagina dedicata alla diretta streaming sulla piattaforma targata Google.

Per chi non lo sapesse, il gioco sfrutta le potenzialità dell'Unreal Engine 5 ed è previsto entro la fine dell'anno solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di poter vedere il titolo in movimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche alcune immagini di Lords of the Fallen in alta definizione che mostrano ambientazioni e mostri.

Sapevate che Lords of the Fallen andrà incontro ai neofiti dei Soulslike?