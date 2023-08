Lords of the Fallen: il nuovo video gameplay ci mostra una brutale doppia boss fight

Dopo essersi scatenato con un lungo video di gameplay, Lords of the Fallen continua a mettere in mostra le proprie potenzialità con un nuovo filmato incentrato su una ostica boss fight.

In quanto soulslike, Lords of the Fallen sarà chiaramente un titolo capace di mettere a dura prova nervi e abilità dei giocatori. Il mezzo principale con cui il titolo ci metterà alle corde sono, ovviamente, le boss fight, di cui qui abbiamo un piccolo assaggio.

Quello che potete gustarvi in cima alla notizia è una doppia boss fight che affronteremo in Lords of the Fallen e che vede protagonisti Tancred, the Master of Castigations, e Reinhold the Immured, due fratelli uniti da un "particolare legame". Se nella prima fase della battaglia dovremo affrontare Tancred, che si presenta come un possente cavaliere munito di una sorta di forca da guerra nella mano destra e uno scudo nella sinistra, nella seconda avremo a che fare con Reinhold, dalle fattezze molto più bestiali e dalle movenze più imprevedibili rispetto a suo fratello.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile a partire dal 13 ottobre su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa del debutto, vi invitiamo a recuperare la nostra Anteprima di Lords of the Fallen per approfondire i tutti i suoi aspetti il nuovo promettente soulslike di CI Games e Hexworks.