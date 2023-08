Lords of the Fallen: regni collegati, luoghi e battaglie boss in video

Lords of the Fallen, il nuovo dark fantasy action-RPG in sviluppo da Hexworks, torna a mostrarsi in un lungo video gameplay a opera di GameSpot che ci permette di dare uno sguardo ad alcune località che attraverseremo, nonché ad alcuni boss che ci sbarreranno la strada in questo soulslike a macroaree interconnesse tra loro.

Come si evince dal filmato, i combattimenti mettono l'accento sulla necessità di concatenare attacchi in mischia, magie e assalti a gittata. Lo stesso vale per le armi a propria disposizione: agli attacchi standard, infatti, è possibile alternare l'uso di catalizzatori, archi, balestre o oggetti da lanciare.

Attacchi e magie di uso più frequente possono anche essere assegnate a delle scorciatoie del controller per potervi accedere con più rapidità e facilità. Il combattimento con Pieta, il primo boss mostrato, rivela anche che la morte del giocatore non segna necessariamente la fine di un combattimento.

Laddove dovessimo essere uccisi in Axiom, il regno dei vivi, ci risveglieremo in Umbral, il regno dei morti, nel quale avremo l'ultima possibilità di sopravvivere. Per riprenderci dalle nostre fatiche a fine scontro, invece, potremo piantare dei Vestigi su punti specifici della mappa, sacrificando tuttavia una corposa parte delle nostre risorse.

I mondi di Axiom e Umbral sono tra loro collegati, ma presentano itinerari, nemici, personaggi e tesori del tutto unici dei propri regni e i Vestigi potranno essere utilizzati anche per passare da un universo all'altro.

Vi ricordiamo che Lords of the Fallen è previsto arrivare il 13 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In caso di feedback positivo, il team di sviluppo si è dichiarato disponibile al supporto post-lancio ed eventuali espansioni.