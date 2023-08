Lords of the Fallen: il nuovo video svela i segreti del sistema di combattimento

Dopo aver mostrato in azione i primi 13 minuti di Lords of the Fallen, gli studi Hexworks alzano nuovamente il sipario sull'universo a tinte oscure del loro ambizioso soulslike con un video che descrive con dovizia di particolari il sistema di combattimento e i suoi segreti.

Il nuovo approfondimento legato al coverage di IGN.com si focalizza così sul gameplay di Lords of the Fallen e, più precisamente, sulle migliori strategie da attuare per superare i combattimenti contro le schiere più numerose di nemici e i boss più letali.

Il team Hexworks consiglia ai giocatori di prendere subito dimestichezza con il sistema di lock-on e con le abilità uniche del proprio alter-ego, in modo tale da arrecare il maggior quantitativo di danni ed evitare, così facendo, la morte prematura dell'eroe. Sempre dalla sussidiaria di CI Games arrivano i suggerimenti legati all'utilizzo delle parate e allo studio dell'ambiente circostante, come pure al ricorso alla Lampada per recuperare l'energia nelle fasi più difficili degli scontri.

La sfida agli abomini che infestano i mondi paralleli di Axiom e Umbral ripartirà il 13 ottobre, giusto in tempo per il lancio ufficiale di Lords of the Fallen su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento su Lords of the Fallen tra durata e grandezza del soulslike.