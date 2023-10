Lords of the Fallen vs Elden Ring: quali sono le differenze, cosa cambia?

Mentre Elden Ring è il gioco di ruolo action sviluppato da From Software, Lords of the Fallen è il soulslike creato da Hexworks. I due giochi condividono delle somiglianze per genere, ma si differenziano sotto alcuni importanti aspetti.

From Software, che ha ufficialmente inaugurato il genere dei Souls, porta in Elden Ring tutta l’esperienza acquisita con le precedenti produzioni e ha indubbiamente ispirato molti altri titoli della categoria, fra cui anche Lords of the Fallen, per il suo world design, i suoi boss impegnativi e il suo caratteristico gameplay.

La curva di difficoltà

Una prima differenza sostanziale che si nota fra i due giochi in questione emerge proprio dal punto di vista del gameplay, in particolare in relazione al livello di sfida che viene proposto al giocatore. Com’è risaputo, i giochi appartenenti alla categoria di Souls e Soulslike presentano una curva di difficoltà non indifferente da superare.

Da questo punto di vista, il gameplay di Lords of the Fallen, che consente al giocatore di godere di “due vite” nei due regni di riferimento, si dimostra più clemente rispetto a Elden Ring. Pur ponendo nel nostro cammino sfide decisamente impegnative, comparando le due avventure si può concordare che in linea di massima il prodotto di Hexworks abbia scelto di rendersi più accessibile rispetto a Elden Ring, o alle restanti creazioni di From Software. Questa riflessione si estende anche alle battaglie boss, in cui emerge non solo una differenza di difficoltà, ma anche di numero. Nonostante entrambi i giochi annoverino fra le loro fila un’abbondante quantità di nemici formidabili da abbattere.

Elden Ring conta alcuni dei boss più difficili nel mondo dei videogiochi e sovrasta numericamente quelli di Lords of the Fallen, dove il primo conta più di 200 boss e il secondo più di 30. Non soltanto: il GDR action di From Software offre un elemento aggiuntivo di epicità che altri giochi ispirati al genere fanno fatica a raggiungere.

Mondi di gioco

I mondi di gioco delle due avventure sono costruiti con un concept differente. Mentre Elden Ring ci propone un open world con una enorme mappa da scoprire, Lords of the Fallen opta per una struttura semi-open world in cui il nostro avatar è diviso fra due mondi, stratificati in verticale. C’è molto da esplorare in entrambi i casi, ma chi preferisce mappe più ampie potrebbe prediligere Elden Ring.

C’è anche una sostanziale differenza di longevità fra i due titoli. Lords of the Fallen ha una durata stimata di circa 25-30 ore, mentre Elden Ring può variare dalle 50 alle 100, a seconda del livello di completismo a cui puntiamo. Sotto il profilo della rigiocabilità, inoltre, il titolo di Hexworks si mostra meno ricco di contenuti, ad esempio se paragoniamo i suoi tre finali ai sei finali possibili di Elden Ring. Ognuno di essi incentiva i giocatori a ripetere una partita, ma Elden Ring riesce a proporre approcci variegati con la costruzione di build anche complesse che possono variare significativamente l’esperienza di gioco.

Componente multigiocatore

Un’ultima differenza, infine, la si ravvisa sul fronte del multigiocatore. Lords of the Fallen offre una modalità co-op multiplayer per due giocatori, mentre Elden Ring consente una modalità multiplayer fino a tre giocatori. Tuttavia, oltre alla differenza di alleati massimi, il loro funzionamento differisce.

Nel primo caso, non occorre adoperare alcun oggetto in game ed è possibile vivere un'esperienza multiplayer senza interruzioni quando si gioca con un amico. Nel secondo caso, occorre utilizzare oggetti in game, il che significa che potrebbe rendersi necessario procurarseli e dedicare un po’ di tempo a questa attività. Inoltre, Lords of the Fallen dà l'opportunità di rianimare un compagno caduto. I due giochi, in definitiva, offrono esperienze che condividono alcune somiglianze dettate dal loro genere di appartenenza, ma possono adattarsi di più o di meno a seconda delle singole esigenze del giocatore.

Se dobbiamo scegliere fra i due e cerchiamo un titolo meno longevo con meno battaglie e un gameplay generalmente più permissivo, possiamo optare per la creazione di Hexworks (qui trovate anche la nostra recensione di Lords of the Fallen per maggiori approfondimenti). Viceversa, Elden Ring saprà regalarci una lunga e indimenticabile avventura. Voi quale preferite fra i due?