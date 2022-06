Lorelei and the Laser Eyes per PC e Switch: strane avventure e surreali enigmi

Nel corso del ricco Nintendo Direct Mini del 28 giugno, Annapurna Interactive e Simogo hanno alzato il sipario su Lorelei and the Laser Eyes, un puzzle game surrealista in uscita il prossimo anno su PC e in esclusiva console (supponiamo temporale) su Nintendo Switch.

La nuova esperienza narrativa confezionata dagli sviluppatori svedesi di Year Walk e Sayonara Wild Hearts ci vedrà esplorare un'antica residenza barocca per andare in cerca di risposte insieme a una donna che vaga per questa misteriosa dimora.

Grazie ai frammenti di sinossi ufficiale pubblicati da Annapurna su eShop e Steam possiamo ricomporre i tasselli ludici e contenutistici di questa enigmatica esperienza a tinte surrealiste: "Una ragnatela di inganni. Un misterioso omicidio. Un palazzo pieno di ricordi. Preparatevi a scoprire i surreali enigmi e l'agghiacciante storia di questa innovativa avventura a base di rompicapi".

Dai brevi frammenti di gameplay estrapolabili dal reveal trailer possiamo intuire l'originale approccio adottato da Simogo per trasporre a schermo l'inquietudine del nostro alter-ego e le attività da svolgere per venire a capo dell'enigma.

In attesa di ulteriori video che ci permettano di disegnare i contorni del perimetro ludico tracciato dagli autori svedesi, vi ricordiamo che Lorelei and the Laser Eyes sarà disponibile nel 2023 su PC (Steam) e Nintendo Switch.