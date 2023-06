Lorelei and the Laser Eyes fa sempre più paura: nuovo trailer da Annapurna

La pubblicazione del primo trailer di Lorelei and the Laser Eyes risale all'E3 dello scorso anno. A ben dodici mesi di distanza, la promettente avventura torna a mostrarsi nel corso dell'Annapurna Interactive Showcase.

Gli sviluppatori di Simogo, già autori di Sayonara Wild Hearts, hanno infatti inaugurato l'evento estivo con la presentazione di un trailer inedito dell'intrigante puzzle game a tinte cupe. Con Lorelei and the Laser Eyes, la software house punta a trascinare il giocatore in un vortice di enigmi inquietanti, pronto a dipanarsi attraverso più epoche.

Al centro della scena, una donna in cerca di risposte si ritrova a vagare nell'Europa Centrale, tra hotel abbandonati, manieri barocchi e strani musei. Attorno a queste macabre strutture aleggia però l'ombra di un complotto angosciante, che i giocatori più coraggiosi potranno provare a svelare in Lorelei and the Laser Eyes. Siete pronti a farvi avvolgere da questo strano incubo?



Tra le avventure più promettenti tra gli Indie attualmente in cantiere presso le fucine creative di Annapurna Interactive, l'inquietante enigma videoludico di Simogo non ha purtroppo ancora una data di uscita precisa. In attesa di ulteriori dettagli, il nuovo trailer ha nuovamente confermato che Lorelei and the Laser Eyes troverà spazio su PC e Nintendo Switch.