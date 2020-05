Lorenzo Scattorin da The Last of Us a Death Stranding: chi è la voce italiana di Joel

Dopo i doppiaggi videoludici di Luca Ward e le brillanti performance di Yvonne Strahovski in Mass Effect continua la nostra rubrica di cinema, videogame e doppiaggi, stavolta con Lorenzo Scattorin. Sapevate che ha prestato la voce a cult come Dragon Ball, One Piece e Yu-Gi-Oh!? E quanti l'hanno riconosciuto The Last of Us?

Scattorin è, come molto professionisti del suo settore, figlio d'arte: nato nel 1971 da Maurizio Scattorin, doppiatore e attore, e da Antonella Bracco, attrice, decide di seguire le orme dei genitori e nel 1999 si diploma al Centro Teatro Attivo, ma la sua carriera inizia molto prima. A 6 anni doppia il suo primo personaggio e a 14 è già alle prese con film internazionali, seppur minori, anche se il suo primo ruolo importante sarà nel 2004, quando doppia Simon Pegg in L'alba dei morti dementi. Pian piano si fa strada nel panorama dell'animazione e dei videogame giapponesi, che tutt'oggi rappresentano il suo ambito peculiare.

Ai più è noto per aver prestato la voce a Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh!, Sanji di One Piece e All Might di My Hero Academia, tanto negli anime quanto nei film d'animazione, ma negli anni ha presenziato con cameo vocali anche in Detective Conan, Le bizzarre avventure di Jojo, HunterxHunter e Naruto. Tra le serie TV che lo hanno visto "protagonista" ci sono invece Community, in cui presta la voce al burbero Jeff Winger (Joel McHale), The Crown, in cui interpreta il Principe Filippo di Matt Smith, ed infine Tredici, in cui doppia il Kevin Porte di Derek Luke.

Ma veniamo alla parte più succulenta della sua carriera: i videogiochi! L'elenco è davvero immenso, ma tra i capolavori dell'intrattenimento virtuale che ha importato in Italia non possono mancare Watch Dogs (Aiden Pearce), League of Legends (Jayce), God of War III (Ercole), Call of Duty 3 (Mike Dixon), The Legend of Spyro: L'alba del drago (Hunter), Il Professor Layton (il villain Jean Descole), la trilogia di Mass Effect (Kaidan Alenko), Assassin's Creed II e Brotherhood (La Volte), l'intera saga di Borderlands (Mordecai), Batman Arkaham Asylum (Ra's al Ghul), Mafia II e III (Vito Scaletta), Bloodborne (Padre Gascoine), Uncharted 4 Fine di un ladro e L'eredità perduta (Samuel Drake) e Dishonored 2 (Kirin Jindosh).

Menzione speciale meritano infine The Last of Us, in cui interpreta il protagonista Joel e Death Stranding, in cui doppia il personaggio di Mads Mikkelsen, Cliff.