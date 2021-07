DICE Los Angeles cambia nome: Vince Zampella presenta gli studi Ripple Effect

Il co-fondatore di Respawn Entertainment Vince Zampella si affaccia sui social per illustrare la visione degli studi Ripple Effect, la nuova sussidiaria californiana di Electronic Arts conosciuta fino ad oggi come DICE Los Angeles.

La nuova realtà che graviterà nella galassia di software house interne a EA sarà diretta da Chrisian Grass e gestita dallo stesso Zampella. Il papà della casa di sviluppo di Titanfall e Apex Legends spiega che "qui ci sono tanti talenti con una grande esperienza nella produzione di videogiochi di alta qualità, è uno studio pronto a realizzare titoli ancora più incredibili. Con la nuova fantastica sede in arrivo a Los Angeles e un sacco di posizioni disponibili in remoto, è davvero un ottimo momento per chi vorrà prendere in considerazione l'idea di unirsi al nostro team".

Alle dichiarazioni di Zampella fanno eco le parole di Grass. Il Direttore di Ripple Effect Studios sottolinea come "siamo davvero orgogliosi del nostro lavoro come DICE Los Angeles e il team di DICE farà sempre parte del nostro DNA, ma negli ultimi otto anni abbiamo maturato una nostra cultura e un nostro modo di fare le cose. Guardiamo perciò con entusiasmo al futuro e vogliamo espandere il team per costruire con ancora più convinzione una nostra identità".

Sia Grass che Zampella, in merito al futuro degli studi Ripple Effect, spiegano che il team sta contribuendo allo sviluppo di Battlefield 2042 e sta già iniziando a lavorare su di un progetto che verrà svelato in futuro.