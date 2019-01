Lossless Scaling: l'app 'rimuovi-blur' su schermi 4K è in sconto su Steam

Lossless Scaling è un programma sviluppato da THS e pubblicato a fine dicembre su Steam che promette di ridimensionare qualsiasi gioco alla risoluzione di visualizzazione nativa del proprio TV o monitor.

I sempre più diffusi pannelli 4K, infatti, effettuano un'interpolazione bilineare e bicubica dell'immagine con conseguente sfocatura e perdita di qualità in quei giochi che non riescono a gestire con efficacia una simile risoluzione. Lossless Scaling prova a risolvere questo problema agendo lato software e, stando ai giudizi positivi di chi ha avuto modo di testarlo, sembrerebbe riuscirci nella stragrande maggioranza dei casi.

Pur essendo perfettamente in grado di gestire anche i videogiochi e gli applicativi più moderni, Lossless Scaling promette di migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco in 4K offerta dai titoli meno recenti che non supportano risoluzioni superiori al Full-HD. Il programma, infatti, sacrifica una frazione delle risorse di sistema del proprio PC per moltiplicare orizzontalmente e verticalmente il numero di pixel e garantire, in questo modo, la chiarezza e l'integrità delle immagini di gioco e dell'interfaccia senza produrre sfocature di sorta.

In base alle proprie necessità, è possibile applicare l'effetto in finestra o a schermo intero e intervenire sull'anti-aliasing. L'app Lossless Scaling è disponibile su PC a 3,99€, ma con la possibilità di acquistarlo con il 30% di sconto su Steam entro le ore 19:00 di oggi, 4 dicembre, al prezzo promozionale di 2,79€.