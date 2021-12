Lost Alone: scopriamo il primo videogioco dello YouTuber Daniele Doesn't Matter

Lo YouTuber e Content Creator Daniele Doesn't Matter ha pubblicato il suo primo videogioco indipendente intitolato Lost Alone e ora disponibile per l'acquisto su Steam. Di cosa si tratta? Di un horror psicologico in prima persona diviso in capitoli, il primo dei quali intitolato Sorellina e ora in vendita al prezzo di 4,99 euro.

Lost Alone EP.1 Sorellina è disponibile su PC, l'intero progetto di Daniele Selvitella (meglio conosciuto come Daniele Doesn't Matter) si divide in tre diversi capitoli che verranno pubblicati come giochi indipendenti con i titoli Sorellina, Paparino e Nonnina. Il primo episodio di Lost Alone garantisce circa tre ore di gioco ed è stato pensato per essere giocato e completato in una unica partita, senza possibilità di salvare, questo per garantire al giocatore un maggior senso di immersione.

La sinossi di Lost Alone: Sorellina è incentrata sulla storia di George e Hanna, fidanzati da qualche mese con una relazione che sembra all'apparenza perfetta, nonostante i tanti problemi alle spalle tra cui la depressione di George e un tragico incidente che ha devastato la famiglia di Hanna e del quale la donna non vuole più parlare. Un weekend Hanna riceve una chiamata dal fratello Denny che chiede alla donna di prendersi cura della sorella Laura, i due fratelli però non possono onorare questo impegno e il testimone passerà a George, che si troverà così costretto a passare il fine settima nella casa d'infanzia di Laura, Denny e Hanna. Proprio in questa occasione George scoprirà qualcosa di troppo sul passato della famiglia della sua convivente... Nei prossimi due episodi (Paparino e Nonnina), George affronterà il suo passato e affioreranno ricordi non troppo positivi e ad un certo punto passato, presente e futuro inizieranno a fondersi...

Daniele si è occupato della programmazione e dello sviluppo, della regia e di scrivere la sceneggiatura mentre il tema musicale principale è cantato da Martina di Nardo, le altre musiche di Lost Alone sono invece opera di Guido Caproni. Ma come nasce l'idea di produrre un videogioco? Lost Alone nasce nel lontano 2016 dall'idea di uno spettatore del canale YouTube di Daniele: "Perché non fai un videogioco tutto tuo?", questa la sfida lanciata al Content Creator, il quale accetta di buon grado la proposta e inizia così a giocare con tutti i videogiochi indie su Steam e in seguito ad informarsi con tutorial e studiando in completa autonomia da autodidatta per oltre un mese.

Tante le sfide che Daniele ha dovuto superare: come si programma un videogioco? Quale motore grafico, quali programmi e linguaggio di programmazione preferire? Quesiti che hanno portato Daniele a creare anche un video che racconta nel dettaglio la genesi del progetto e che potete vedere qui sopra. Negli anni Daniele affina le tecniche di programmazione e si dedica alla sperimentazione e allo studio. Dopo aver creato una Beta di Lost Alone, Daniele Doesn't Matter chiede il supporto della community per ricevere feedback e consigli sul progetto:

"Faccio contenuti principalmente su YouTube da tantissimo tempo, da quando non esisteva ancora la parola YouTuber, si può dire che sia stato uno dei primi in Italia. La mia natura mi ha portato a voler sperimentare contenuti, mezzi e linguaggi diversi e sempre nuovi. Essere un creator significa avere solide basi di studio ma, allo stesso tempo, lasciare aperte le strade dell’apprendimento da autodidatta. Questa voglia di sperimentare mi ha permesso di concentrare le energie in un settore che non avrei mai immaginato: quello dei videogiochi. E, con sacrifici e impegno, anche questo traguardo è stato raggiunto."

Chi è Daniele Doesn't Matter

Daniele Selvitella, conosciuto come Daniele Doesn't Matter, è un Content Creator e YouTuber italiano salito alla ribalta proprio grazie al suo canale YouTube che ad oggi conta oltre un milione di iscritti. Negli anni Daniele ha sperimentato anche altri media e nel 2011 compare in TV nel cast di MuzikShow di Piero Chiambretti mentre al 2014 risale l'esperienza come conduttore di #DDMRemix su Hip Hop TV.

Nella carriera di Daniele non poteva mancare la radio e nel 2021 approda su Radio Kis Kiss alla guida del programma KissKissenefrega mentre nel 2015 è la volta di Daniele Doesn't Matter LIVE su 105.net, al 2016 risale invece la nascita di una rubrica quotidiana in onda su RDS e dedicata al mondo della tecnologia e del web.

Da segnalare anche due esperienze editoriali con il gruppo Mondadori, Daniele è infatti autore dei libri Come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona (2013) e E Buonanotte. Storia del ragazzo senza sonno del 2017.