Lost Ark: 1.2 milioni di spettatori su Twitch per il Diablo-Like di Amazon e Smilegate

Lost Ark è partito col botto su Steam e il gioco di Smilegate (pubblicato in Europa da Amazon) sembra aver conquistato anche il pubblico di Twitch con un picco di 1,2 milioni di spettatori sulla piattaforma viola.

Su Steam, Lost Ark ha raggiunto un picco di oltre 550.000 giocatori connessi in contemporanea mentre su Twitch il numero di spettatori oscilla attualmente tra 1.1 e 1.2 milioni, numeri incredibili per un gioco in Early Access capace di mettere in crisi anche colossi come Apex Legends, Call of Duty Warzone, Fortnite e GTA Online, solamente per citare alcuni dei nomi che attualmente sono dietro a Lost Ark per quanto riguarda le visualizzazioni su Twitch.

Lost Ark è un MMO di stampo action con visuale isometrica "alla Diablo", il gioco è sviluppato da Smilegate che si occupa anche della pubblicazione in Asia mentre in Europa è Amazon ad occuparsi della distribuzione e della manutenzione dei server. Al momento Lost Ark è in accesso anticipato per chi ha acquistato i pacchetti fondatore, il gioco sarà disponibile per tutti dall'11 febbraio 2022. Lost Ark è free to play in Europa, il client sarà quindi gratuito con supporto per acquisti in-app e microtransazioni opzionali di natura estetica, con vari pacchetti disponibili sullo store.