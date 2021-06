Lost Ark arriva in Europa, aperte le registrazioni all'Alpha

Tra i vari annunci del Summer Game Fest troviamo anche una notizia che sarà molto gradita da tutti i fan degli MMO in attesa dell'arrivo in Europa di Lost Ark. Il gioco arriverà anche in Italia grazie ad Amazon, che farà da publisher sia in territorio europeo che americano.

Il trailer d'annuncio delle versioni NA ed EU dell'Action RPG con elementi da MMO sta quindi per arrivare su Steam entro l'anno e sarà preceduto da un'Alpha a numero chiuso e, solo successivamente, da una Beta che permetterà ad un maggior numero di utenti di provare il gioco.

Al momento non è chiaro quale sarà il modello di distribuzione del gioco in territorio europeo ed americano, dal momento che in oriente Lost Ark è un free to play e può quindi essere scaricato gratuitamente. In ogni caso l'accesso alla beta si potrà ottenere anche acquistando uno dei Founder's Pack il cui prezzo di partenza è di poco più di 20 euro.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che chiunque fosse interessato a provare il gioco può già da ora visitare il sito ufficiale del gioco e registrarsi per avere l'opportunità di partecipare all'imminente Alpha Test, i cui progressi verranno però cancellati prima del debutto ufficiale del gioco entro la fine del 2021. Per poter effettuare la registrazione sarà necessario accedere al portale con il proprio account Amazon.