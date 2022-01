Lost Ark arriva a febbraio: il ricco gameplay trailer presenta il Diablo-like gratis

Dopo l'annuncio della data di uscita di Lost Ark in occasione dei The Game Awards, i team di Tripod Studio e Smilegate mostrano nel dettaglio la propria ambiziosa produzione.

Direttamente in apertura a questa news, trovate infatti un ricco video gameplay dedicato al free to play in arrivo il prossimo mese. Action RPG in stile Diablo dal sapore MMO, Lost Ark sarà distribuito in maniera completamente gratuita, per il momento in esclusiva PC, tramite pubblicazione su Steam. Produzione originaria della Corea del Sud, il titolo è in sviluppo ormai da diversi anni ed è ora pronto a realizzare il proprio debutto in versione definitiva sul mercato internazionale.

Con Lost Ark, i giocatori saranno trasportati nel reame fantastico di Arkesia, dove potranno personalizzare il proprio alter-ego, sia nelle fattezze sia nello stile di combattimento. Tra la scelta di armi e il potenziamento di arti mistiche, i giocatori dell'Action RPG MMO potranno partire all'avventura sia in solitaria sia in compagnia, con il supporto di un party di amici. In particolare, si potrà scegliere tra cinque Classi differenti: Mago, Assassino, Guerriero, Specialista nelle Arti Marziali e Pistolero.



Ricordandovi che sono già stati pubblicati i requisiti di sistema di Lost Ark, segnaliamo che l'esordio del free to play è previsto per il prossimo 11 febbraio 2022.